Ce este HELIOS (HLX)

Helios (HLX) is an erc20 utility token on the Ethereum blockchain designed to revolutionize cryptocurrency mining by integrating the TitanX protocol, a system known for its supply reduction and buy pressure mechanisms. Helios operates with similar mechanics as TitanX, except it uses TITANX, instead of ETH, for mining operations, offering a unique approach to cryptocurrency engagement and asset growth.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!