Informații despre Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Pagină de internet oficială: https://hedgyftm.com/ Cumpără HEDGY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hedgy the hedgehog (HEDGY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hedgy the hedgehog (HEDGY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.61K $ 151.61K $ 151.61K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 71.45M $ 71.45M $ 71.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 212.20K $ 212.20K $ 212.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.074697 $ 0.074697 $ 0.074697 Minim dintotdeauna: $ 0.00166844 $ 0.00166844 $ 0.00166844 Preț curent: $ 0.00212199 $ 0.00212199 $ 0.00212199 Află mai mult despre prețul tokenului Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Tokenomie pentru Hedgy the hedgehog (HEDGY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hedgy the hedgehog (HEDGY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEDGY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEDGY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEDGY, explorează prețul în direct al tokenului HEDGY!

