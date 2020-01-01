Tokenomie pentru HedgewaterDAO ($HWTR) Descoperă informații cheie despre HedgewaterDAO ($HWTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HedgewaterDAO ($HWTR) Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Pagină de internet oficială: https://www.hedgewater.xyz/ Carte albă: https://gitbook.hedgewater.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru HedgewaterDAO ($HWTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HedgewaterDAO ($HWTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.02K $ 63.02K $ 63.02K Ofertă totală: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Ofertă aflată în circulație: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.60K $ 65.60K $ 65.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00058782 $ 0.00058782 $ 0.00058782 Află mai mult despre prețul tokenului HedgewaterDAO ($HWTR)

Tokenomie pentru HedgewaterDAO ($HWTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HedgewaterDAO ($HWTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $HWTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $HWTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $HWTR, explorează prețul în direct al tokenului $HWTR!

Predicție de preț pentru $HWTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $HWTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru $HWTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $HWTR!

