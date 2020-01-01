Tokenomie pentru Heavenland HTO (HTO) Descoperă informații cheie despre Heavenland HTO (HTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Heavenland HTO (HTO) Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others. Pagină de internet oficială: https://heavenland.io/ Cumpără HTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Heavenland HTO (HTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Heavenland HTO (HTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.39K $ 27.39K $ 27.39K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 54.65M $ 54.65M $ 54.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 250.64K $ 250.64K $ 250.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.400765 $ 0.400765 $ 0.400765 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00050127 $ 0.00050127 $ 0.00050127 Află mai mult despre prețul tokenului Heavenland HTO (HTO)

Tokenomie pentru Heavenland HTO (HTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Heavenland HTO (HTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HTO, explorează prețul în direct al tokenului HTO!

Predicție de preț pentru HTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HTO!

