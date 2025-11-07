Informații privind prețul pentru Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 101,228 $ 101,228 $ 101,228 Minim 24 h $ 103,231 $ 103,231 $ 103,231 Maxim 24 h Minim 24 h $ 101,228$ 101,228 $ 101,228 Maxim 24 h $ 103,231$ 103,231 $ 103,231 Maxim dintotdeauna $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Cel mai mic preț $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.94% Modificare de preț (7 zile) -8.78% Modificare de preț (7 zile) -8.78%

Prețul în timp real pentru Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) este $101,228. În ultimele 24 de ore, tokenul HCBBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 101,228 și un maxim de $ 103,231, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HCBBTC este $ 128,529, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 81,202.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HCBBTC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Capitalizare de piață $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K Ofertă află în circulație 0.02 0.02 0.02 Ofertă totală 0.02218201 0.02218201 0.02218201

Capitalizarea de piață actuală pentru Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC este $ 2.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HCBBTC este 0.02, cu o ofertă totală de 0.02218201. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.25K.