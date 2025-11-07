Informații privind prețul pentru HATO WORLD (HATIES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Cel mai mic preț $ 0.00000485$ 0.00000485 $ 0.00000485 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -20.14% Modificare de preț (7 zile) -20.14%

Prețul în timp real pentru HATO WORLD (HATIES) este $0.00000497. În ultimele 24 de ore, tokenul HATIES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HATIES este $ 0.00004979, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000485.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HATIES s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HATO WORLD (HATIES)

Capitalizare de piață $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Ofertă află în circulație 998.74M 998.74M 998.74M Ofertă totală 998,738,443.584684 998,738,443.584684 998,738,443.584684

Capitalizarea de piață actuală pentru HATO WORLD este $ 4.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HATIES este 998.74M, cu o ofertă totală de 998738443.584684. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.96K.