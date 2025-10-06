Informații privind prețul pentru HashTensor (SN16) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.850728 Maxim 24 h $ 0.891633 Maxim dintotdeauna $ 4.08 Cel mai mic preț $ 0.687579 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) -0.21% Modificare de preț (7 zile) +21.11%

Prețul în timp real pentru HashTensor (SN16) este $0.85369. În ultimele 24 de ore, tokenul SN16 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.850728 și un maxim de $ 0.891633, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN16 este $ 4.08, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.687579.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN16 s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu -0.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +21.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HashTensor (SN16)

Capitalizare de piață $ 2.35M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.35M Ofertă află în circulație 2.75M Ofertă totală 2,753,779.693506772

Capitalizarea de piață actuală pentru HashTensor este $ 2.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN16 este 2.75M, cu o ofertă totală de 2753779.693506772. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.35M.