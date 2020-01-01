Tokenomie pentru Hasbulla Game (HASBULL) Descoperă informații cheie despre Hasbulla Game (HASBULL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hasbulla Game (HASBULL) HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Pagină de internet oficială: https://hasbulagame.com/ Cumpără HASBULL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hasbulla Game (HASBULL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hasbulla Game (HASBULL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Ofertă totală: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Ofertă aflată în circulație: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Maxim dintotdeauna: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hasbulla Game (HASBULL)

Tokenomie pentru Hasbulla Game (HASBULL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hasbulla Game (HASBULL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HASBULL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HASBULL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HASBULL, explorează prețul în direct al tokenului HASBULL!

Predicție de preț pentru HASBULL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HASBULL? Pagina noastră de predicție de preț pentru HASBULL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HASBULL!

