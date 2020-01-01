Tokenomie pentru HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Descoperă informații cheie despre HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What's next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin Pagină de internet oficială: https://hpths777inu.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 156.56K $ 156.56K $ 156.56K Ofertă totală: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Ofertă aflată în circulație: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 156.56K $ 156.56K $ 156.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.01150753 $ 0.01150753 $ 0.01150753 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015822 $ 0.00015822 $ 0.00015822 Află mai mult despre prețul tokenului HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Tokenomie pentru HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETHEREUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHEREUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHEREUM, explorează prețul în direct al tokenului ETHEREUM!

