Tokenomie pentru harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Descoperă informații cheie despre harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Pagină de internet oficială: https://millennialcoin.net/ Cumpără MILLENNIAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 380.92K $ 380.92K $ 380.92K Ofertă totală: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Ofertă aflată în circulație: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 380.92K $ 380.92K $ 380.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00038112 $ 0.00038112 $ 0.00038112 Află mai mult despre prețul tokenului harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Tokenomie pentru harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MILLENNIAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MILLENNIAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MILLENNIAL, explorează prețul în direct al tokenului MILLENNIAL!

Predicție de preț pentru MILLENNIAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MILLENNIAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru MILLENNIAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MILLENNIAL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!