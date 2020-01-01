Tokenomie pentru Happy Dog (HAPPYDOG) Descoperă informații cheie despre Happy Dog (HAPPYDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Happy Dog (HAPPYDOG) MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It's the community itself, driven by everyone's passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Pagină de internet oficială: https://happydog.meme/ Cumpără HAPPYDOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Happy Dog (HAPPYDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Happy Dog (HAPPYDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Ofertă totală: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Ofertă aflată în circulație: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Happy Dog (HAPPYDOG)

Tokenomie pentru Happy Dog (HAPPYDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Happy Dog (HAPPYDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAPPYDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAPPYDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAPPYDOG, explorează prețul în direct al tokenului HAPPYDOG!

Predicție de preț pentru HAPPYDOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAPPYDOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAPPYDOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAPPYDOG!

