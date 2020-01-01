Tokenomie pentru Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Descoperă informații cheie despre Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world's largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Pagină de internet oficială: https://securitize.io/primary-market/hl-scope Cumpără HLSCOPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Ofertă totală: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K Ofertă aflată în circulație: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Maxim dintotdeauna: $ 1,206.72 $ 1,206.72 $ 1,206.72 Minim dintotdeauna: $ 1,152.33 $ 1,152.33 $ 1,152.33 Preț curent: $ 1,205.5 $ 1,205.5 $ 1,205.5 Află mai mult despre prețul tokenului Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Tokenomie pentru Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HLSCOPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HLSCOPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HLSCOPE, explorează prețul în direct al tokenului HLSCOPE!

Predicție de preț pentru HLSCOPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HLSCOPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru HLSCOPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

