Tokenomie pentru HairDAO (HAIR) Descoperă informații cheie despre HairDAO (HAIR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What's next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ Pagină de internet oficială: https://www.hairdao.xyz/ Carte albă: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru HairDAO (HAIR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HairDAO (HAIR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.90M $ 40.90M $ 40.90M Ofertă totală: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Ofertă aflată în circulație: $ 694.92K $ 694.92K $ 694.92K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M Maxim dintotdeauna: $ 150.38 $ 150.38 $ 150.38 Minim dintotdeauna: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Preț curent: $ 58.85 $ 58.85 $ 58.85 Află mai mult despre prețul tokenului HairDAO (HAIR)

Tokenomie pentru HairDAO (HAIR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HairDAO (HAIR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAIR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAIR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAIR, explorează prețul în direct al tokenului HAIR!

Predicție de preț pentru HAIR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAIR? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAIR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

