Informații privind prețul pentru Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.190449 $ 0.190449 $ 0.190449 Minim 24 h $ 0.222739 $ 0.222739 $ 0.222739 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.190449$ 0.190449 $ 0.190449 Maxim 24 h $ 0.222739$ 0.222739 $ 0.222739 Maxim dintotdeauna $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Cel mai mic preț $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Modificare de preț (1 oră) +1.47% Modificare de preț (1 zi) -12.39% Modificare de preț (7 zile) -6.69% Modificare de preț (7 zile) -6.69%

Prețul în timp real pentru Haedal Staked WAL (HAWAL) este $0.194411. În ultimele 24 de ore, tokenul HAWAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.190449 și un maxim de $ 0.222739, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAWAL este $ 0.455937, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.129313.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAWAL s-a modificat cu +1.47% în decursul ultimei ore, cu -12.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Haedal Staked WAL (HAWAL)

Capitalizare de piață $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K Ofertă află în circulație 160.00K 160.00K 160.00K Ofertă totală 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Haedal Staked WAL este $ 31.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAWAL este 160.00K, cu o ofertă totală de 160000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.08K.