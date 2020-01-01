Tokenomie pentru H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Descoperă informații cheie despre H1DR4 by Virtuals (H1DR4), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Pagină de internet oficială: https://www.h1dr4.dev/ Carte albă: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514

Tokenomie și analiză de preț pentru H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru H1DR4 by Virtuals (H1DR4), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 200.47K $ 200.47K $ 200.47K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 200.47K $ 200.47K $ 200.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020047 $ 0.00020047 $ 0.00020047 Află mai mult despre prețul tokenului H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Tokenomie pentru H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru H1DR4 by Virtuals (H1DR4) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri H1DR4 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri H1DR4 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru H1DR4, explorează prețul în direct al tokenului H1DR4!

