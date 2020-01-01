Tokenomie pentru Gyroscope GYD (GYD) Descoperă informații cheie despre Gyroscope GYD (GYD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gyroscope GYD (GYD) GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Pagină de internet oficială: https://gyro.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Gyroscope GYD (GYD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gyroscope GYD (GYD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M Ofertă totală: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Ofertă aflată în circulație: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M Maxim dintotdeauna: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Minim dintotdeauna: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Preț curent: $ 0.999525 $ 0.999525 $ 0.999525 Află mai mult despre prețul tokenului Gyroscope GYD (GYD)

Tokenomie pentru Gyroscope GYD (GYD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gyroscope GYD (GYD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GYD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GYD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GYD, explorează prețul în direct al tokenului GYD!

