Informații privind prețul pentru Gut Says (GUT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -3.41% Modificare de preț (7 zile) -35.91% Modificare de preț (7 zile) -35.91%

Prețul în timp real pentru Gut Says (GUT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GUT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUT este $ 0.00106126, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUT s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -3.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gut Says (GUT)

Capitalizare de piață $ 125.78K$ 125.78K $ 125.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 125.78K$ 125.78K $ 125.78K Ofertă află în circulație 879.24M 879.24M 879.24M Ofertă totală 879,244,709.508484 879,244,709.508484 879,244,709.508484

Capitalizarea de piață actuală pentru Gut Says este $ 125.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUT este 879.24M, cu o ofertă totală de 879244709.508484. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 125.78K.