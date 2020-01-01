Tokenomie pentru Gunstar Metaverse (GSTS) Descoperă informații cheie despre Gunstar Metaverse (GSTS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gunstar Metaverse (GSTS) What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest. Pagină de internet oficială: https://gunstar.io/ Cumpără GSTS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gunstar Metaverse (GSTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gunstar Metaverse (GSTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.00K $ 57.00K $ 57.00K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.85K $ 67.85K $ 67.85K Maxim dintotdeauna: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00016961 $ 0.00016961 $ 0.00016961 Află mai mult despre prețul tokenului Gunstar Metaverse (GSTS)

Tokenomie pentru Gunstar Metaverse (GSTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gunstar Metaverse (GSTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GSTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GSTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GSTS, explorează prețul în direct al tokenului GSTS!

Predicție de preț pentru GSTS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GSTS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GSTS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GSTS!

