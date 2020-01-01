Tokenomie pentru Gun Game (GG) Descoperă informații cheie despre Gun Game (GG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gun Game (GG) Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Pagină de internet oficială: https://gungame.tech/ Carte albă: https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf Cumpără GG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gun Game (GG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gun Game (GG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.50K $ 26.50K $ 26.50K Ofertă totală: $ 88.41M $ 88.41M $ 88.41M Ofertă aflată în circulație: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.36K $ 34.36K $ 34.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.02990797 $ 0.02990797 $ 0.02990797 Minim dintotdeauna: $ 0.00038515 $ 0.00038515 $ 0.00038515 Preț curent: $ 0.00038862 $ 0.00038862 $ 0.00038862 Află mai mult despre prețul tokenului Gun Game (GG)

Tokenomie pentru Gun Game (GG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gun Game (GG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GG, explorează prețul în direct al tokenului GG!

Predicție de preț pentru GG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GG? Pagina noastră de predicție de preț pentru GG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!