Informații despre Guardians Of The Spark (GOTS) Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Pagină de internet oficială: https://playgots.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Guardians Of The Spark (GOTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Guardians Of The Spark (GOTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Minim dintotdeauna: $ 0.02333725 $ 0.02333725 $ 0.02333725 Preț curent: $ 0.02339459 $ 0.02339459 $ 0.02339459 Află mai mult despre prețul tokenului Guardians Of The Spark (GOTS)

Tokenomie pentru Guardians Of The Spark (GOTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Guardians Of The Spark (GOTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOTS, explorează prețul în direct al tokenului GOTS!

Predicție de preț pentru GOTS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOTS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOTS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOTS!

