Informații privind prețul pentru Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +5.31% Modificare de preț (1 zi) -14.60% Modificare de preț (7 zile) -36.50% Modificare de preț (7 zile) -36.50%

Prețul în timp real pentru Guardian Golden Ball (GBT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GBT este $ 0.01423353, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GBT s-a modificat cu +5.31% în decursul ultimei ore, cu -14.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Guardian Golden Ball (GBT)

Capitalizare de piață $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.36K$ 59.36K $ 59.36K Ofertă află în circulație 200.00M 200.00M 200.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Guardian Golden Ball este $ 11.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GBT este 200.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.36K.