Informații despre Guardian Dog (GDOG) In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value. Pagină de internet oficială: https://www.gdogsolana.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Guardian Dog (GDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Guardian Dog (GDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Ofertă totală: $ 995.71M $ 995.71M $ 995.71M Ofertă aflată în circulație: $ 995.71M $ 995.71M $ 995.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.39K $ 9.39K $ 9.39K Maxim dintotdeauna: $ 0.00064172 $ 0.00064172 $ 0.00064172 Minim dintotdeauna: $ 0.0000047 $ 0.0000047 $ 0.0000047 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Guardian Dog (GDOG)

Tokenomie pentru Guardian Dog (GDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Guardian Dog (GDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GDOG, explorează prețul în direct al tokenului GDOG!

