Informații privind prețul pentru GT3 Finance (GT3) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00523962 $ 0.00523962 $ 0.00523962 Minim 24 h $ 0.00535809 $ 0.00535809 $ 0.00535809 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00523962$ 0.00523962 $ 0.00523962 Maxim 24 h $ 0.00535809$ 0.00535809 $ 0.00535809 Maxim dintotdeauna $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Cel mai mic preț $ 0.00523962$ 0.00523962 $ 0.00523962 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) -1.96% Modificare de preț (7 zile) -9.37% Modificare de preț (7 zile) -9.37%

Prețul în timp real pentru GT3 Finance (GT3) este $0.00524. În ultimele 24 de ore, tokenul GT3 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00523962 și un maxim de $ 0.00535809, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GT3 este $ 0.00811755, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00523962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GT3 s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu -1.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GT3 Finance (GT3)

Capitalizare de piață $ 828.68K$ 828.68K $ 828.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 828.68K$ 828.68K $ 828.68K Ofertă află în circulație 157.85M 157.85M 157.85M Ofertă totală 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Capitalizarea de piață actuală pentru GT3 Finance este $ 828.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GT3 este 157.85M, cu o ofertă totală de 157852627.7817858. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 828.68K.