Informații privind prețul pentru GROKAN APP (GROKAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000617 $ 0.00000617 $ 0.00000617 Minim 24 h $ 0.00000661 $ 0.00000661 $ 0.00000661 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000617$ 0.00000617 $ 0.00000617 Maxim 24 h $ 0.00000661$ 0.00000661 $ 0.00000661 Maxim dintotdeauna $ 0.00079343$ 0.00079343 $ 0.00079343 Cel mai mic preț $ 0.00000589$ 0.00000589 $ 0.00000589 Modificare de preț (1 oră) +0.30% Modificare de preț (1 zi) -5.17% Modificare de preț (7 zile) -15.83% Modificare de preț (7 zile) -15.83%

Prețul în timp real pentru GROKAN APP (GROKAN) este $0.00000624. În ultimele 24 de ore, tokenul GROKAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000617 și un maxim de $ 0.00000661, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GROKAN este $ 0.00079343, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000589.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GROKAN s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -5.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GROKAN APP (GROKAN)

Capitalizare de piață $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Ofertă află în circulație 999.45M 999.45M 999.45M Ofertă totală 999,446,995.78234 999,446,995.78234 999,446,995.78234

Capitalizarea de piață actuală pentru GROKAN APP este $ 6.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GROKAN este 999.45M, cu o ofertă totală de 999446995.78234. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.24K.