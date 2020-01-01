Tokenomie pentru Groggo By Matt Furie (GROGGO)
Informații despre Groggo By Matt Furie (GROGGO)
Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.
Tokenomie și analiză de preț pentru Groggo By Matt Furie (GROGGO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Groggo By Matt Furie (GROGGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Groggo By Matt Furie (GROGGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Groggo By Matt Furie (GROGGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri GROGGO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri GROGGO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru GROGGO, explorează prețul în direct al tokenului GROGGO!
