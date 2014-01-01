Tokenomie pentru Groestlcoin (GRS) Descoperă informații cheie despre Groestlcoin (GRS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Groestlcoin (GRS) What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don't need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network. Pagină de internet oficială: http://www.groestlcoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Groestlcoin (GRS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Groestlcoin (GRS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.79M $ 23.79M $ 23.79M Ofertă totală: $ 88.48M $ 88.48M $ 88.48M Ofertă aflată în circulație: $ 88.46M $ 88.46M $ 88.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.79M $ 23.79M $ 23.79M Maxim dintotdeauna: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.268893 $ 0.268893 $ 0.268893 Află mai mult despre prețul tokenului Groestlcoin (GRS)

Tokenomie pentru Groestlcoin (GRS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Groestlcoin (GRS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRS, explorează prețul în direct al tokenului GRS!

