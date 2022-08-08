Tokenomie pentru Grizzly Honey (GHNY) Descoperă informații cheie despre Grizzly Honey (GHNY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Grizzly Honey (GHNY) Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Pagină de internet oficială: https://www.grizzly.fi

Tokenomie și analiză de preț pentru Grizzly Honey (GHNY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Grizzly Honey (GHNY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.89K $ 40.89K $ 40.89K Ofertă totală: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ofertă aflată în circulație: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.89K $ 40.89K $ 40.89K Maxim dintotdeauna: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 Minim dintotdeauna: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Preț curent: $ 0.0276369 $ 0.0276369 $ 0.0276369 Află mai mult despre prețul tokenului Grizzly Honey (GHNY)

Tokenomie pentru Grizzly Honey (GHNY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Grizzly Honey (GHNY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHNY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHNY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHNY, explorează prețul în direct al tokenului GHNY!

Predicție de preț pentru GHNY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GHNY? Pagina noastră de predicție de preț pentru GHNY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GHNY!

