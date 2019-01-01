Tokenomie pentru Greenland Rare Bear (NORDO) Descoperă informații cheie despre Greenland Rare Bear (NORDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Greenland Rare Bear (NORDO) NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it's a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump's interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland's sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project's momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms. Pagină de internet oficială: https://nordo.wtf/ Cumpără NORDO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Greenland Rare Bear (NORDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Greenland Rare Bear (NORDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.42K $ 8.42K $ 8.42K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.42K $ 8.42K $ 8.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.00395857 $ 0.00395857 $ 0.00395857 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Greenland Rare Bear (NORDO)

Tokenomie pentru Greenland Rare Bear (NORDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Greenland Rare Bear (NORDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NORDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NORDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NORDO, explorează prețul în direct al tokenului NORDO!

