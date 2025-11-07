Informații privind prețul pentru Green Dildo Coin (DILDO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000273 $ 0.00000273 $ 0.00000273 Minim 24 h $ 0.00000301 $ 0.00000301 $ 0.00000301 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000273$ 0.00000273 $ 0.00000273 Maxim 24 h $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Maxim dintotdeauna $ 0.00203541$ 0.00203541 $ 0.00203541 Cel mai mic preț $ 0.00000273$ 0.00000273 $ 0.00000273 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -6.82% Modificare de preț (7 zile) -36.31% Modificare de preț (7 zile) -36.31%

Prețul în timp real pentru Green Dildo Coin (DILDO) este $0.00000279. În ultimele 24 de ore, tokenul DILDO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000273 și un maxim de $ 0.00000301, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DILDO este $ 0.00203541, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000273.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DILDO s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -6.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Green Dildo Coin (DILDO)

Capitalizare de piață $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Green Dildo Coin este $ 27.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DILDO este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.86K.