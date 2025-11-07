Informații privind prețul pentru GrandpaTrenchLive (GRAMPS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -13.08% Modificare de preț (7 zile) -13.08%

Prețul în timp real pentru GrandpaTrenchLive (GRAMPS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GRAMPS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRAMPS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRAMPS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Capitalizare de piață $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Ofertă află în circulație 999.26M 999.26M 999.26M Ofertă totală 999,260,685.651754 999,260,685.651754 999,260,685.651754

Capitalizarea de piață actuală pentru GrandpaTrenchLive este $ 5.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRAMPS este 999.26M, cu o ofertă totală de 999260685.651754. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.50K.