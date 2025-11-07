Informații privind prețul pentru Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00175351 $ 0.00175351 $ 0.00175351 Minim 24 h $ 0.00186708 $ 0.00186708 $ 0.00186708 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00175351$ 0.00175351 $ 0.00175351 Maxim 24 h $ 0.00186708$ 0.00186708 $ 0.00186708 Maxim dintotdeauna $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Cel mai mic preț $ 0.00165908$ 0.00165908 $ 0.00165908 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -3.74% Modificare de preț (7 zile) -12.89% Modificare de preț (7 zile) -12.89%

Prețul în timp real pentru Grand Gangsta City ($GGC) este $0.00178211. În ultimele 24 de ore, tokenul $GGC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00175351 și un maxim de $ 0.00186708, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $GGC este $ 0.01587433, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00165908.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $GGC s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -3.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Grand Gangsta City ($GGC)

Capitalizare de piață $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Ofertă află în circulație 918.25M 918.25M 918.25M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Grand Gangsta City este $ 1.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $GGC este 918.25M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.78M.