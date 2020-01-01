Tokenomie pentru GRABWAY (GRAB) Descoperă informații cheie despre GRABWAY (GRAB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GRABWAY (GRAB) GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Pagină de internet oficială: https://grabway.site/

Tokenomie și analiză de preț pentru GRABWAY (GRAB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GRABWAY (GRAB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Ofertă totală: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Ofertă aflată în circulație: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Minim dintotdeauna: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Preț curent: $ 0.053415 $ 0.053415 $ 0.053415 Află mai mult despre prețul tokenului GRABWAY (GRAB)

Tokenomie pentru GRABWAY (GRAB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GRABWAY (GRAB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRAB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRAB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRAB, explorează prețul în direct al tokenului GRAB!

