Tokenomie pentru Gourmet Galaxy (GUM) Descoperă informații cheie despre Gourmet Galaxy (GUM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gourmet Galaxy (GUM) 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don't let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Pagină de internet oficială: https://gourmetgalaxy.io Cumpără GUM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gourmet Galaxy (GUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gourmet Galaxy (GUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.50K $ 26.50K $ 26.50K Ofertă totală: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ofertă aflată în circulație: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.52K $ 159.52K $ 159.52K Maxim dintotdeauna: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 Minim dintotdeauna: $ 0.00070161 $ 0.00070161 $ 0.00070161 Preț curent: $ 0.00797948 $ 0.00797948 $ 0.00797948 Află mai mult despre prețul tokenului Gourmet Galaxy (GUM)

Tokenomie pentru Gourmet Galaxy (GUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gourmet Galaxy (GUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUM, explorează prețul în direct al tokenului GUM!

