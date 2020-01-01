Tokenomie pentru Gorilla In A Coupe (GIAC) Descoperă informații cheie despre Gorilla In A Coupe (GIAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gorilla In A Coupe (GIAC) Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun. This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works. This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another. The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today. Pagină de internet oficială: https://giac.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru Gorilla In A Coupe (GIAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gorilla In A Coupe (GIAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K Ofertă totală: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ofertă aflată în circulație: $ 408.07T $ 408.07T $ 408.07T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.19K $ 38.19K $ 38.19K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Gorilla In A Coupe (GIAC)

Tokenomie pentru Gorilla In A Coupe (GIAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gorilla In A Coupe (GIAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIAC, explorează prețul în direct al tokenului GIAC!

