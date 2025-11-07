Informații privind prețul pentru Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -4.59% Modificare de preț (7 zile) -4.59%

Prețul în timp real pentru Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GOR/ACC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOR/ACC este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOR/ACC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Capitalizare de piață $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Ofertă află în circulație 999.85M 999.85M 999.85M Ofertă totală 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Capitalizarea de piață actuală pentru Gorbagana Acceleration este $ 5.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOR/ACC este 999.85M, cu o ofertă totală de 999851596.583026. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.04K.