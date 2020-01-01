Explorează tokenomia pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GOOSEPUMPS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GOOSEPUMPS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Pagină de internet oficială: https://goosepumps.co Carte albă: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Tokenomie și analiză de preț pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.41K $ 21.41K $ 21.41K Ofertă totală: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ofertă aflată în circulație: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.41K $ 21.41K $ 21.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.00075012 $ 0.00075012 $ 0.00075012 Minim dintotdeauna: $ 0.00001294 $ 0.00001294 $ 0.00001294 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomie pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOOSEPUMPS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOOSEPUMPS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOOSEPUMPS, explorează prețul în direct al tokenului GOOSEPUMPS! Predicție de preț pentru GOOSEPUMPS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOOSEPUMPS? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.