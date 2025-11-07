Informații privind prețul pentru Gooey Guys (GOOEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000474 $ 0.00000474 $ 0.00000474 Minim 24 h $ 0.00000483 $ 0.00000483 $ 0.00000483 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000474$ 0.00000474 $ 0.00000474 Maxim 24 h $ 0.00000483$ 0.00000483 $ 0.00000483 Maxim dintotdeauna $ 0.00037904$ 0.00037904 $ 0.00037904 Cel mai mic preț $ 0.00000474$ 0.00000474 $ 0.00000474 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.77% Modificare de preț (7 zile) -14.26% Modificare de preț (7 zile) -14.26%

Prețul în timp real pentru Gooey Guys (GOOEY) este $0.00000479. În ultimele 24 de ore, tokenul GOOEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000474 și un maxim de $ 0.00000483, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOOEY este $ 0.00037904, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000474.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOOEY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gooey Guys (GOOEY)

Capitalizare de piață $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gooey Guys este $ 4.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOOEY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.79K.