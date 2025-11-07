Informații privind prețul pentru Good Rudi (GOODRUDI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.97% Modificare de preț (7 zile) -41.06% Modificare de preț (7 zile) -41.06%

Prețul în timp real pentru Good Rudi (GOODRUDI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GOODRUDI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOODRUDI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOODRUDI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Good Rudi (GOODRUDI)

Capitalizare de piață $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Ofertă află în circulație 999.52M 999.52M 999.52M Ofertă totală 999,519,021.888212 999,519,021.888212 999,519,021.888212

Capitalizarea de piață actuală pentru Good Rudi este $ 11.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOODRUDI este 999.52M, cu o ofertă totală de 999519021.888212. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.17K.