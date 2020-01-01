Tokenomie pentru gooch coin (GOOCH COIN) Descoperă informații cheie despre gooch coin (GOOCH COIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre gooch coin (GOOCH COIN) gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Pagină de internet oficială: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Cumpără GOOCH COIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru gooch coin (GOOCH COIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru gooch coin (GOOCH COIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 42.13K $ 42.13K $ 42.13K Ofertă totală: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ofertă aflată în circulație: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.13K $ 42.13K $ 42.13K Maxim dintotdeauna: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului gooch coin (GOOCH COIN)

Tokenomie pentru gooch coin (GOOCH COIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru gooch coin (GOOCH COIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOOCH COIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOOCH COIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOOCH COIN, explorează prețul în direct al tokenului GOOCH COIN!

Predicție de preț pentru GOOCH COIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOOCH COIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOOCH COIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOOCH COIN!

