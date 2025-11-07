Informații privind prețul pentru Golden Donkey (GDK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00013841 $ 0.00013841 $ 0.00013841 Minim 24 h $ 0.0001497 $ 0.0001497 $ 0.0001497 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00013841$ 0.00013841 $ 0.00013841 Maxim 24 h $ 0.0001497$ 0.0001497 $ 0.0001497 Maxim dintotdeauna $ 0.00016845$ 0.00016845 $ 0.00016845 Cel mai mic preț $ 0.0000462$ 0.0000462 $ 0.0000462 Modificare de preț (1 oră) +0.94% Modificare de preț (1 zi) -2.78% Modificare de preț (7 zile) +2.43% Modificare de preț (7 zile) +2.43%

Prețul în timp real pentru Golden Donkey (GDK) este $0.00014097. În ultimele 24 de ore, tokenul GDK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00013841 și un maxim de $ 0.0001497, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GDK este $ 0.00016845, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000462.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GDK s-a modificat cu +0.94% în decursul ultimei ore, cu -2.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Golden Donkey (GDK)

Capitalizare de piață $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Golden Donkey este $ 1.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GDK este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.41M.