Informații despre Golden Bailey (BAILEY) $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. Pagină de internet oficială: https://basedbailey.com/ Cumpără BAILEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Golden Bailey (BAILEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Golden Bailey (BAILEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K Ofertă totală: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M Ofertă aflată în circulație: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Golden Bailey (BAILEY)

Tokenomie pentru Golden Bailey (BAILEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Golden Bailey (BAILEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAILEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAILEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAILEY, explorează prețul în direct al tokenului BAILEY!

