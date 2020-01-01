Tokenomie pentru Golden Age (GOLDEN) Descoperă informații cheie despre Golden Age (GOLDEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Golden Age (GOLDEN) This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Pagină de internet oficială: https://thegoldenage.info/ Cumpără GOLDEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Golden Age (GOLDEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Golden Age (GOLDEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.29K $ 51.29K $ 51.29K Ofertă totală: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Ofertă aflată în circulație: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.29K $ 51.29K $ 51.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Golden Age (GOLDEN)

Tokenomie pentru Golden Age (GOLDEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Golden Age (GOLDEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOLDEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOLDEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOLDEN, explorează prețul în direct al tokenului GOLDEN!

