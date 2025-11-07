Informații privind prețul pentru Gold xStock (GLDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 359.32 $ 359.32 $ 359.32 Minim 24 h $ 371.73 $ 371.73 $ 371.73 Maxim 24 h Minim 24 h $ 359.32$ 359.32 $ 359.32 Maxim 24 h $ 371.73$ 371.73 $ 371.73 Maxim dintotdeauna $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Cel mai mic preț $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) +0.22% Modificare de preț (7 zile) -0.34% Modificare de preț (7 zile) -0.34%

Prețul în timp real pentru Gold xStock (GLDX) este $367.42. În ultimele 24 de ore, tokenul GLDX a fost tranzacționat între un minim de $ 359.32 și un maxim de $ 371.73, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GLDX este $ 4,340.05, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 300.95.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GLDX s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +0.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gold xStock (GLDX)

Capitalizare de piață $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.02M$ 11.02M $ 11.02M Ofertă află în circulație 6.64K 6.64K 6.64K Ofertă totală 29,899.96474266 29,899.96474266 29,899.96474266

Capitalizarea de piață actuală pentru Gold xStock este $ 2.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GLDX este 6.64K, cu o ofertă totală de 29899.96474266. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.02M.