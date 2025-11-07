Informații privind prețul pentru GoHost (GOHOST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Cel mai mic preț $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -2.16% Modificare de preț (7 zile) -2.16%

Prețul în timp real pentru GoHost (GOHOST) este $0.00527706. În ultimele 24 de ore, tokenul GOHOST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOHOST este $ 0.164158, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00521641.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOHOST s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GoHost (GOHOST)

Capitalizare de piață $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GoHost este $ 5.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOHOST este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.28K.