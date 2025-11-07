Informații privind prețul pentru God The Dog (GOD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.91% Modificare de preț (1 zi) -5.18% Modificare de preț (7 zile) -18.18% Modificare de preț (7 zile) -18.18%

Prețul în timp real pentru God The Dog (GOD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GOD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOD este $ 0.00932323, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOD s-a modificat cu +1.91% în decursul ultimei ore, cu -5.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața God The Dog (GOD)

Capitalizare de piață $ 533.69K$ 533.69K $ 533.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 533.69K$ 533.69K $ 533.69K Ofertă află în circulație 991.33M 991.33M 991.33M Ofertă totală 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Capitalizarea de piață actuală pentru God The Dog este $ 533.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOD este 991.33M, cu o ofertă totală de 991326303.3210633. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 533.69K.