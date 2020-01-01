Tokenomie pentru Goatseus Poppimus (POPGOAT) Descoperă informații cheie despre Goatseus Poppimus (POPGOAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Goatseus Poppimus (POPGOAT) 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every 'Bhaa!' echoes through the blockchain! 🚀 Pagină de internet oficială: https://www.popgoat.click

Tokenomie și analiză de preț pentru Goatseus Poppimus (POPGOAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Goatseus Poppimus (POPGOAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.94K Ofertă totală: $ 997.98M Ofertă aflată în circulație: $ 997.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.00372407 Minim dintotdeauna: $ 0.00001418 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Goatseus Poppimus (POPGOAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Goatseus Poppimus (POPGOAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POPGOAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POPGOAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POPGOAT, explorează prețul în direct al tokenului POPGOAT!

