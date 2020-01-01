Explorează tokenomia pentru GOAT GAINS (GGAINS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GGAINS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru GOAT GAINS (GGAINS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GGAINS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre GOAT GAINS (GGAINS) Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Pagină de internet oficială: https://gainsgoat.xyz/ Tokenomie și analiză de preț pentru GOAT GAINS (GGAINS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GOAT GAINS (GGAINS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.95K Ofertă totală: $ 998.81M Ofertă aflată în circulație: $ 998.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00064426 Minim dintotdeauna: $ 0.00000541 Preț curent: $ 0 Tokenomie pentru GOAT GAINS (GGAINS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GOAT GAINS (GGAINS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GGAINS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GGAINS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GGAINS, explorează prețul în direct al tokenului GGAINS! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.