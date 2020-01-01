Tokenomie pentru GoAsk (ASK) Descoperă informații cheie despre GoAsk (ASK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GoAsk (ASK) Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural. Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural. Pagină de internet oficială: https://goask.xyz/ Carte albă: https://goask.gitbook.io/ Cumpără ASK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GoAsk (ASK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GoAsk (ASK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.0100893 $ 0.0100893 $ 0.0100893 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului GoAsk (ASK)

Tokenomie pentru GoAsk (ASK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GoAsk (ASK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASK, explorează prețul în direct al tokenului ASK!

Predicție de preț pentru ASK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASK? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!