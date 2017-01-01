Tokenomie pentru Gloria AI (GLORIA) Descoperă informații cheie despre Gloria AI (GLORIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gloria AI (GLORIA) Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Pagină de internet oficială: https://itsgloria.ai/ Carte albă: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Cumpără GLORIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gloria AI (GLORIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gloria AI (GLORIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 586.27M $ 586.27M $ 586.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00289837 $ 0.00289837 $ 0.00289837 Află mai mult despre prețul tokenului Gloria AI (GLORIA)

Tokenomie pentru Gloria AI (GLORIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gloria AI (GLORIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLORIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLORIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLORIA, explorează prețul în direct al tokenului GLORIA!

Predicție de preț pentru GLORIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GLORIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru GLORIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GLORIA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!