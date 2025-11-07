Informații privind prețul pentru GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.97% Modificare de preț (1 zi) -12.74% Modificare de preț (7 zile) -30.30% Modificare de preț (7 zile) -30.30%

Prețul în timp real pentru GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul M2 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru M2 este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, M2 s-a modificat cu +0.97% în decursul ultimei ore, cu -12.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Capitalizare de piață $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K Ofertă află în circulație 999.82M 999.82M 999.82M Ofertă totală 999,817,621.030928 999,817,621.030928 999,817,621.030928

Capitalizarea de piață actuală pentru GLOBAL MONEY SUPPLY este $ 27.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru M2 este 999.82M, cu o ofertă totală de 999817621.030928. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.23K.